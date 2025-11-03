خامنئي: التعاون مع أميركا غير ممكن لدعمها إسرائيل

شفق نيوز- طهران

أكد المرشد الإيراني، علي خامنئي، يوم الاثنين، أن التعاون مع واشنطن غير ممكن طالما استمروا بدعمهم إسرائيل في المنطقة.

وقال خامنئي، خلال لقائه بآلاف الطلبة والطالبات في طهران بمناسبة ذكرى الاستيلاء على السفارة الأميركية، إنها كانت غرفة مؤامرات ضد الثورة، ومن غير الدقيق أن نقول إن مشكلتنا مع أميركا بدأت فقط في 13 آبان 4 تشرين الثاني/ نوفمبر، مبيناً أن سبب الاستيلاء على السفارة هو مجرد رد فعل على أحداث ذلك اليوم.

وأضاف أن "الخلاف بين إيران وأميركا جوهري وليس تكتيكياً والقوة هي الحل"، لافتاً إلى أن "مؤامرات أميركا ضد الشعب الإيراني تؤكد صحة كلام الإمام الخميني حين قال (اصرخوا بأعلى صوتكم على أميركا)".

وأشار خامنئي، إلى أن "الطريقة الوحيدة لمعالجة العديد من المشكلات وتأمين حماية البلاد هي أن نكون أقوياء، القوة تشمل الإدارة الفاعلة، والعلم، والقدرات العسكرية، والحافز الداخلي. على الحكومة أن تنفذ شؤونها بقوة".

وتابع قائلاً إن "الأميركيين أحياناً يقولون إنهم مستعدون للتعاون مع إيران، لكن التعاون غير ممكن طالما استمر دعمهم لإسرائيل ووجود قواعدهم العسكرية وتدخلهم في المنطقة".