خامنئي: اسرائيل ارتكبت خطأ كبيرا وتعاقب الآن

شفق نيوز/ أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، فجر اليوم الإثنين، أن "إسرائيل ارتكبت خطأ كبيرا، وهي تعاقب الآن".

ونشر حساب المرشد الإيراني على منصة "إكس"، منشورا جاء فيه، إن "العدو الصهيوني ارتكب خطأ كبيرًا ولا بد أن يُعاقب، وهو يعاقب الآن".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر أمس الأحد، أن الولايات المتحدة نفذت "ضربات جوية ناجحة" على المنشآت النووية الرئيسية في إيران، وهي فوردو ونطنز وأصفهان، قائلا إنها "دُمّرت تمامًا" جراء الضربات، لكن السلطات الإيرانية قلّلت من شأن تأثيرها.

وتوعّد ترامب، طهران بمزيد من الهجمات المدمرة "إذا لم تقبل السلام"، مشددًا أن هدف الولايات المتحدة من تلك الضربات هو "تدمير قدرات تخصيب اليورانيوم الإيرانية ومنع أي تهديد نووي".

ويعد هذا التطور أول تدخل عسكري مباشر من جانب الولايات المتحدة لدعم إسرائيل، التي بدأت الحرب ضد إيران، في 13 يونيو/ حزيران الجاري، بشن ضربات جوية مفاجئة في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم، وأدت إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.

وبعدما توعد المرشد الإيراني علي خامنئي، امس، إسرائيل بأنها ستواجه "مصيرًا مريرًا ورهيبًا"، ردًا على "جريمتها وعدوانها"، ردت إيران، بعد ساعات، بضربات جوية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن "العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة".