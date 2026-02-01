خامني: أميركا تريد ابتلاع إيران

شفق نيوز- طهران

أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، يوم الأحد، أن إيران ثابتة وستظل ثابتة، مشيراً إلى أن بلاده ستضع حداً لأفعال الولايات المتحدة "المؤذية ومضايقاتها".

وقال خامنئي، في تغريدات على منصة "إكس"، إن إيران تتمتع بالعديد من المزايا، من بينها النفط والغاز والمعادن الغنية، إضافة إلى موقعها الجغرافي المتميز، مبيناً أن الولايات المتحدة تسعى إلى السيطرة على هذا البلد كما سيطرت عليه سابقًا.

وأضاف أن الولايات المتحدة تريد ابتلاع إيران، لكن الشعب الإيراني والجمهورية الإسلامية يمنعان ذلك.

وأكمل: لأكثر من ثلاثين عاماً، كان الأميركيون متواجدين في إيران. كانت موارد إيران ونفطها وسياستها وأمنها تحت سيطرتهم، كل شيء كان بين أيديهم، والآن، بعد أن انكسرت قبضتهم، يحاولون إيجاد طريق للعودة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، عن تفاؤله بشأن توصّل بلاده إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأميركية بشأن البرنامج النووري لإيران، مشيراً إلى الدور الإقليمي لدول المنطقة في تسهيل المفاوضات بين طهران وواشنطن.

وتأتي تصريحات عراقجي في وقت استبعد نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي، أن تقدم الولايات المتحدة على توجيه ضربة عسكرية جديدة إلى إيران، معتبراً أن الحشد العسكري الأميركي المكثف في المنطقة يندرج ضمن ما وصفه بـ"العمليات النفسية".

وكان ترمب قد أعلن في وقت سابق، أن أسطولاً عسكرياً ضخماً يتجه إلى إيران، بقيادة حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن".