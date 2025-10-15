خاص- أسرى محرّرون من غزة يروون يومياتهم في السجون الإسرائيلية (صور)

شفق نيوز – غزة

روى عدد من الأسرى المحررين من سجون الجيش الإسرائيلي، لوكالة شفق نيوز، الأوضاع التي كانوا يعيشونها طوال فترة أسرهم، مشيرين إلى حدوث انتهاكات جسيمة بحقهم على يد جنود الاحتلال وسجّانيه.

وقال محمود أبو غبن أسير محرر لوكالة شفق نيوز، إن "الوضع في السجون الاسرائيلية كان مأساويا حيث تعرضنا للتعذيب ولم نكن نستطيع النوم بسبب تفجير القنابل الصوتية ليلاً إضافة إلى أننا كنا مقيدين لساعات طويلة".

أما محمد فياض، فيقول لوكالة شفق نيوز، "تعرضنا لتعذيب وحشي على يد السجانين في سجون إسرائيل خلال فترة الأسر مع عدم وجود الأطعمة"، مشيراً إلى أن "الفرحة بالتحرر لا توصف في الواقع".

بدوره يقول منصور ريان، لوكالة شفق نيوز، إن "القطاع اليوم يفرح بالإفراج عن بنائه بعد اعتقال دام 22 عاماً"، مؤكداً أن "الوضع في السجون كان صعباً جداً حيث يموت أسرى كل يوم بسبب التعذيب والصعق بالكهرباء والغاز والكلاب".

من جانبه يقول زيدان شمالي، إن "التعامل كان وحشياً من قبل السجانين وهناك أشياء يصعب الحديث عنها"، لافتاً في حديث لوكالة شفق نيوز، إلى حدوث "حالات اغتصاب بواسطة الجنود والكلاب وإدخال الهراوات الحديدية في مؤخرة الأسير وغيرها".

أما محمود حلاوة فيؤكد بدوره، أن "معاملة الأسرى كانت سيئة جداً حيث تعرضنا إلى تعذيب شديد على يد جنود دروز في الجيش الإسرائيلي"، مضيفاً ان "كل 24 ساعة يحصل السجين على 357 غرام خبز فقط مع نصف كوب عدس ومثلها من الأرز".

ودخلت خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ صباح أول أمس الثلاثاء، ببدء إجراءات تسليم الأسرى من الجانبين.

وكانت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، نشرت يوم الاثنين، أسماء 20 أسيرا إسرائيليا على قيد الحياة، من المزمع الإفراج عنهم ضمن صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل.