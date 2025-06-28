خاص- الأوقاف السورية تنفي غلق مرقد السيدة زينب ومنع إقامة الشعائر الحسينية

شفق نيوز- دمشق

نفت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية السورية، يوم السبت، صحة الأنباء التي تداولتها بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن غلق مرقد السيدة زينب في دمشق ومنع إقامة الشعائر الحسينية خلال شهر محرم.

وقال المكتب الإعلامي لشؤون الأوقاف والشؤون الدينية، لوكالة شفق نيوز، إن "ما يتم تداوله عارٍ عن الصحة تماماً، وإن المرقد مفتوح أمام الزائرين، ولا يوجد أي منع لإقامة الشعائر الدينية في المقام خلال عاشوراء أو سائر أيام محرم".

وأضاف أن "الوزارة تؤكد حرصها على تسهيل زيارة المراقد والمقامات الدينية لجميع الزائرين، مع الالتزام بالإجراءات التنظيمية والأمنية المعتادة للحفاظ على سلامة الزوار".

ومع بداية شهر محرم، قبل يومين، تم تداول أخبار عن غلق مرقد السيد زينب في دمشق، ومنع إقامة الشعائر الحسينية فيه، ما أثار ردود فعل مختلفة حول الأمر.