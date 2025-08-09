خاص.. واشنطن: إيران تواجه تحديات داخلية كبرى و"محور المقاومة" أضعف من أي وقت مضى

شفق نيوز- واشنطن

قالت وزارة الخارجية الأميركية، يوم السبت إن تصريح المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية بأن "محور المقاومة أقوى من أي وقت مضى" يعكس "رواية وهمية" تهدف لصرف الانتباه عن "التحديات الكبرى التي تواجهها إيران في الداخل".

وقالت المتحدثة باسم الوزارة تامي بروس لوكالة شفق نيوز، إن "حزب الله وحماس ونظام الأسد لم يعودوا موجودين كما في السابق، والمنشآت النووية الإيرانية دُمرت بالكامل، فيما لم تنفذ الميليشيات المتبقية سوى القليل أو لم تفعل شيئاً خلال حرب استمرت 12 يوماً".

ويشير مصطلح "فصائل المقاومة" إلى جماعات مسلحة مدعومة من إيران، أبرزها حزب الله اللبناني، وحركة حماس في غزة، وفصائل عراقية وسورية، وجماعة الحوثيين في اليمن. تقول واشنطن إن طهران تستخدم هذه الجماعات لتوسيع نفوذها وخوض حروب بالوكالة، فيما تصفها إيران بأنها جزء من "محور المقاومة" ضد إسرائيل وحلفائها.

واندلعت شرارة التصعيد الإقليمي بعد هجوم واسع شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، ما أدى إلى حرب شاملة في غزة. وخلال تلك الفترة، توسعت رقعة المواجهات لتشمل ضربات متبادلة بين إسرائيل وحزب الله على الحدود اللبنانية ومناطق في ضاحية بيروت، وهجمات صاروخية من جماعات مدعومة من إيران في العراق واليمن.

وتصاعدت الأزمة لاحقاً إلى مواجهة مباشرة غير مسبوقة بين إسرائيل وإيران، شملت ضربات جوية وصاروخية متبادلة استمرت 12 يوماً، استهدفت خلالها إسرائيل مواقع عسكرية ومنشآت نووية داخل إيران، فيما ردت طهران عبر إطلاق صواريخ باليستية وهجمات منسقة لفصائل حليفة لها في أكثر من جبهة. وأسفرت الحرب عن خسائر بشرية ومادية كبيرة، قبل أن تتوقف بموجب وقف إطلاق نار هش بوساطة دولية.

لشفق نيوز من واشنطن/ مصطفى هاشم