خاص.. مقتل المسؤول عن هجوم تدمر و"قسد" تشيد بالضربات الأميركية

شفق نيوز- دمشق

أفاد مصدر عسكري سوري، يوم السبت، بمقتل أبو حمزة الأثري، المسؤول عن هجوم تدمر، في عملية استخباراتية مشتركة بين القوات السورية والعراقية بقيادة التحالف الدولي في ريف الرقة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز إن "غارة جوية لطائرات التحالف الدولي تمكنت من قتل الأثري في بلدة معدان بريف الرقة وهو المسؤول الأول عن هجوم تدمر ويدير عمليات التنظيم في ريف دير الزور والبادية السورية".

من جانبها، أشادت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية بالضربات الجوية والصاروخية التي نفذتها القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في سوريا خلال الساعات الماضية، معتبرة أنها تشكل عاملا حاسما في منع التنظيم من إعادة تجميع خلاياه أو استعادة نشاطه.

وقالت القيادة العامة في بيان اطلعت عليه شفق نيوز إن "الدعم الجوي المتواصل من قبل التحالف الدولي يساهم بشكل مباشر في الحد من قدرات داعش ويعزز الجهود الرامية إلى القضاء على تهديده المستمر لأمن واستقرار المنطقة".

وأكدت قوات سوريا الديمقراطية أن "الحرب على الإرهاب لا يمكن أن تتوقف أو تتباطأ"، مشيرة إلى أن "تنظيم داعش ما يزال يشكل خطرا مباشرا ويعمل على استغلال أي فراغ أو تراخي في الجهود العسكرية والأمنية لإعادة تنظيم صفوفه".

وأضاف البيان أنه "خلال العام الجاري نفذت قسد مئات العمليات الامنية والعسكرية ضد خلايا داعش، أسفرت عن اعتقال قيادات خطرة وتفكيك مجموعات نشطة، بدعم مباشر من التحالف الدولي عبر الاسناد الجوي وتبادل المعلومات الاستخباراتية".

وأشارت إلى أن "هذا التنسيق المشترك أثبت فعاليته"، مؤكدة أن "الشراكة مع التحالف الدولي تمثل الطريق الاساسي لازالة التهديد الذي يشكله التنظيم".

وشددت على التزامها بمواصلة "الحرب على داعش والدفاع عن الاستقرار وحماية المدنيين، مع الاستمرار في تطوير التعاون مع جميع الأطراف التي تحارب الإرهاب بما يخدم أمن المنطقة والعالم".

وفي الثالث عشر من الشهر الجاري قتل جنديان أميركيان إضافة إلى مدني أميركي، فيما أُصيب ثلاثة عسكريين آخرين نتيجة كمين نصبه عضو في قوات الأمن السورية ينتمي إلى تنظيم “داعش” أثناء اجتماع مشترك للقوات الأمريكية وقوات الأمن السورية في تدمر وسط سوريا.

وكانت قيادة العمليات المشتركة بالعراق قد أعلنت في بيان يوم الخميس الماضي، القبض على هدفين مطلوبين للقضاء العراقي في عملية إنزال جوي داخل الأراضي السورية، "بالتنسيق مع الجانب السوري ودعم التحالف الدولي" ضد تنظيم داعش.

وقال البيان إنه "بتوجيه ومتابعة من القائد العام للقوات المسلحة، وبعملية نوعية لرجال خلية الصقور الاستخبارية، في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت قوة محمولة جوا من تنفيذ إنزال جوي على هدفين مهمين مطلوبين للقضاء العراقي، شمال شرقي سوريا، داخل الأراضي السورية، وإلقاء القبض عليهما".

وأوضحت أن العملية تمت "بالتنسيق مع قوات الأمن السورية، وباسناد فني ودعم من التحالف الدولي"، معتبرة أن "هذا النوع من العمليات يعزز قدرة الدول على مواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود ويحمي المصالح الوطنية".

واستهدفت قوات القيادة المركزية الأمريكية أكثر من 70 هدفاً في مواقع متعددة في أنحاء وسط سوريا باستخدام طائرات مقاتلة ومروحيات هجومية ومدفعية. كما قدمت القوات المسلحة الأردنية الدعم بطائرات مقاتلة.

واستخدمت العملية أكثر من 100 ذخيرة للأستهداف الدقيق لمواقع البنية التحتية ومخازن الأسلحة التابعة لتنظيم داعش.

وقال الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية: "هذه العملية حاسمة لمنع تنظيم داعش من التخطيط لهجمات إرهابية ضد الولايات المتحدة"، متابعاً: "سنواصل ملاحقة الإرهابيين الذين يسعون إلى إلحاق الأذى بالأمريكيين وشركائنا في المنطقة بلا هوادة".