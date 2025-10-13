خاص.. لحظات استقبال الأسرى الفلسطينيين وعلم كوردستان وسط الحشود (صور وفيديوهات)

شفق نيوز- غزة

في أجواء غلبت عليها الدموع، استقبلت عشرات العائلات الفلسطينية أبناءها الأسرى الذين أفرجت عنهم إسرائيل، اليوم الاثنين، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي تم التوصل إليه مؤخراً.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن حشوداً من المواطنين احتشدت منذ ساعات الصباح أمام معبر بيت حانون وعدد من مناطق الاستقبال في قطاع غزة، حاملين الأعلام الفلسطينية وصور ذويهم الأسرى، في مشهد إنساني مؤثر اختلطت فيه مشاعر الفرح بالحزن.

ووثقت كاميرا شفق نيوز، صوراً ومقاطع فيديو الحشود الناس في استقبال الأسرى، أظهر أحدها علم إقليم كوردستان مرفوعاً وسط الحشود، رفقة العلم الفلسطيني، ضمن عدد من الأعلام رفعها الفلسطينيون في إشارة إلى من شارك في تقديم المساعدات إلى غزة.

وفي لقاءات أجرتها، وكالة شفق نيوز مع عدد من ذوي الأسرى، عبّر الأهالي عن مشاعرهم بعد انتظار طويل امتد لأشهر وسنوات، حيث تقول أم خالد أبو جراد، والدة أحد الأسرى: "ابني أسير منذ تسعة أشهر واليوم جئت لاستقباله بعد إطلاق سراحه، وقد أتيت مع أولادي وجيراني، واليوم فرحتي كبيرة جداً رغم مقتل والده في الحرب".

أما محمد أبو ديب، والد أحد الأسرى، فقد قال لمراسلنا: "عندي خمسة قتلى من عائلتي ولكن شعوري لا يوصف اليوم لأنني أستقبل ابني بعد فترة طويلة من الأسر من قبل إسرائيل، وأتمنى تحرر جميع الأسرى، والجميل أن اليوم يصادف ذكرى ميلاد ابني الأسير الذي تم إطلاق سراحه، ما يعني أن الفرحة فرحتين".

في حين توضح والدة الأسير محمد أبو لبن: "ابني طبيب واعتُقل أثناء العمل في مستشفى الأقصى، وقد قضى حتى الآن عشرين شهراً في سجون إسرائيل، واليوم هو عيد بالنسبة لنا وننتظره بفارغ الصبر".

وشهدت لحظات وصول الأسرى إلى ذويهم تفاعلاً واسعاً في الشارع الغزي، حيث دوّت الهتافات الوطنية ورفعت صور الأسرى والأعلام الفلسطينية، في وقت أعربت فيه العائلات عن أملها بأن تشمل عمليات الإفراج المقبلة بقية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ليعمّ الفرح كل بيت فلسطيني.