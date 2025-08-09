خاص.. لبنان يرفع وتيرة الرحلات الجوية مع العراق استعداداً للزيارة الأربعينية

شفق نيوز- بيروت

أعلن مدير عام الطيران المدني في لبنان، أمين جابر، يوم السبت، عن ارتفاع عدد الرحلات الجوية بين العراق ولبنان، تزامناً مع التحضيرات لزيارة الأربعين، مشيراً إلى أن الوضع يشهد تحسناً مقارنة بالفترة السابقة التي سجّلت تراجعاً في أعداد الرحلات والمسافرين، خاصة من القادمين إلى بيروت.

وقال جابر لوكالة شفق نيوز، إن "أربع شركات طيران هي الخطوط الجوية العراقية، وأور للطيران، وجلوبال، بالإضافة إلى طيران الشرق الأوسط، بدأت منذ الأسبوع الماضي بزيادة عدد رحلاتها، لتصل الزيادة إلى نحو 40 رحلة إضافية لكل شركة خلال فترة الزيارة الأربعينية ".

وأوضح أن "مطار بيروت الدولي يشهد حالياً حركة نشطة تُقدَّر بنحو 32 ألف مسافر يومياً، مع توقعات بأن تنقل شركتا الخطوط الجوية العراقية وطيران الشرق الأوسط قرابة 15 ألف زائر بين لبنان والعراق خلال الزيارة".

وأضاف جابر أن "عدد الرحلات اليومية ارتفع إلى حوالي 12 رحلة، بعد أن كان لا يتجاوز أربع رحلات يومياً في السابق"، مؤكداً أن هذا النشاط الجوي المتزايد بدأ فعلياً اعتباراً من اليوم".

وكان المتحدث باسم اللجنتين الأمنية والخدمية للزيارات المليونية في العراق، العميد مقداد ميري، قد أعلن في تموز/يوليو الماضي أن السلطات العراقية ستمنح تأشيرات دخول إلكترونية للزائرين الأجانب الراغبين بالمشاركة في إحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين في مدينة كربلاء.

في حين توقّع وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، دخول نحو 5 ملايين زائر أجنبي إلى البلاد خلال المناسبة.

وتعد الزيارة الأربعينية واحدة من أكبر التجمعات الدينية في العالم، حيث يحيي ملايين المسلمين الشيعة ذكرى مرور أربعين يوماً على مقتل الإمام الحسين بن علي حفيد النبي محمد في معركة كربلاء عام 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي.

وتُصادف الزيارة الأربعينية في الـ20 صفر من كل عام هجري، حيث يقصد الزوار مدينة كربلاء مشياً على الأقدام من مختلف مناطق العراق والعالم، وسط إجراءات أمنية وخدمية واسعة لتأمين الحشود وتوفير الخدمات.