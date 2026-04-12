خاص.. كيميت: لا خطة بديلة بعد الآن و"حصار هرمز" دخل حيز التنفيذ

شفق نيوز- ​واشنطن/ مصطفى هاشم

أكد مساعد وزيرَي الدفاع والخارجية الأميركي السابق، مارك كيميت، يوم الأحد، البدء بتطبيق "الخطة ب" تجاه إيران بعد فشل المفاوضات.

وعلق كيميت، على الخطوات المتوقعة بعد إعلان جيه دي فانس، فشل المحادثات المباشرة مع طهران، قائلاً لوكالة شفق نيوز، إن "الخطة ب" لم تعد مجرد احتمالات، بل دخلت حيز التنفيذ عبر "فرض حصار على المضيق".

ويأتي تصريح كيميت، ليشير إلى تحول دراماتيكي في الاستراتيجية الأميركية، إذ انتقلت واشنطن من طاولة المفاوضات التي لم تسفر عن نتائج، إلى تفعيل أداة ضغط جيوسياسية وعسكرية قصوى تستهدف شريان الطاقة العالمي، ما يضع المنطقة أمام واقع ميداني جديد يتجاوز لغة الدبلوماسية التقليدية.

سبق وأن لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في وقت سابق من اليوم الأحد، بتصعيد كبير في التعامل مع إيران، مؤكداً أن بلاده ستبدأ بفرض حصار على مضيق هرمز قريباً.

وصعّدت إيران موقفها بشأن مضيق هرمز، معلنة، في وقت سابق من اليوم الأحد، التمسك بفرض رسوم عبور تُدفع بالريال الإيراني، وذلك رداً على تهديدات سابقة للرئيس الأميركي برفض أي قيود على الملاحة في الممر الدولي.

وتأتي هذه التصريحات المتبادلة في وقت تتجه فيه إيران، بحسب تقارير، إلى تنظيم حركة العبور عبر المضيق والسماح بمرور عدد محدود من السفن يومياً، مع فرض رسوم قد تصل إلى مليوني دولار للناقلة، ما ينذر بتصعيد جديد في أحد أهم الممرات الحيوية لإمدادات الطاقة العالمية.