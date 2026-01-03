خاص.. قيادي حوثي: صنعاء تترقب بحذر معركة فاصلة

شفق نيوز- اليمن

أكد مسؤول في حركة أنصار الله الحوثيين، مساء السبت، أن مدينة صنعاء تترقب بحذر معركة فاصلة، معتبراً أن ما يجري في جنوب اليمن يعكس صراعاً بين أجندات إقليمية تسعى لتقاسم النفوذ والمصالح.

وقال عادل راجح، وهو عضو اللجنة المركزية لحزب العدالة والبناء وعضو اللجنة التنفيذية لتحالف الأحزاب المناهضة للتحالف، لوكالة شفق نيوز، إن "ما يجري في جنوب اليمن يعكس صراعاً بين أجندات إقليمية تسعى لتقاسم النفوذ والمصالح"، في إشارة إلى السعودية والإمارات.

وأوضح راجح أن "الولايات المتحدة وإسرائيل لا يهمهما سوى استهداف صنعاء وإسقاط أنصار الله، كما أن صنعاء تراقب التطورات الميدانية والسياسية بحذر عالٍ".

وأكد، أن "القيادة في صنعاء تمتلك الجاهزية الكاملة لخوض معركة فاصلة ضد تلك الأجندات الإقليمية والدولية".

وشهدت محافظة حضرموت، شرقي اليمن، تصعيداً أمنياً لافتاً عقب غارة جوية نفذتها مقاتلات تابعة للتحالف الذي تقوده السعودية، استهدفت منشآت في محيط ميناء المكلا فجر الثلاثاء 30 كانون الأول/ديسمبر 2025، وفق ما أفادت به مصادر محلية تحدثت لوكالة شفق نيوز.

وأعرب ناشطون جنوبيون، في حديثهم إلى شفق نيوز، عن مخاوفهم من تداعيات الغارة على المصالح الاقتصادية للمحافظة.

وكان رئيس مجلس القيادة رشاد محمد العليمي قد أعلن حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد، وفرض حظر مؤقت على الحركة الجوية والبرية والبحرية في عدد من المنافذ.

وتتزامن هذه التطورات مع تنظيم تجمعات واحتجاجات في عدد من المدن الجنوبية، من بينها المكلا وعدن، للمطالبة بإعلان دولة الجنوب، في ظل تصاعد التباينات السياسية بين المكونات المحلية وتعثر المسار التفاوضي الشامل.

وفي 26 كانون الأول/ديسمبر، استهدفت غارات جوية مواقع في مديرية غيل بن يمين بحضرموت، عقب سيطرة قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي عليها، بالتزامن مع اشتباكات مع مسلحين قبليين في عدد من المناطق.