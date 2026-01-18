خاص.. "قسد" تستعد للاندماج في الدولة السورية ودمشق تقدم "مقترحا"

شفق نيوز- دمشق

أفاد مصدر مطلع في سوريا، يوم الأحد، بان قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، تستعد لإصدار إعلان مهم بعد قليل، يتعلّق بالمشاورات الجارية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، واندماجها الكامل ضمن مؤسسات الدولة السورية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "إعلاناً مهماً سيصدر بعد قليل، يتعلّق بالمشاورات الجارية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الكامل لقسد ضمن مؤسسات الدولة السورية".

كما كشف مصدر مسؤول في الحكومة السورية، عن تقديم دمشق مقترحاً لوقف إطلاق النار مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والعودة إلى تطبيق اتفاق آذار على أساس الدمج في مؤسسات الدولة السورية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المقترح يركز على اندماج "قسد" كأفراد ضمن الجيش والقوات الأمنية، ومنح منصب محافظ الحسكة للكورد مع إدارة المحافظة بشكل مشترك، إلى جانب تسلّم مناصب رفيعة في الدولة السورية ووزارات الخارجية والدفاع والداخلية.

ويشدّد مقترح الحكومة السورية على انتشار القوات الحكومية في الشريط الحدودي وتسليم المعابر الحدودية مع العراق وتركيا للحكومة، فضلاً عن تسليم المنشآت النفطية والسدود ومصادر الطاقة.

ووفق المصدر، فأن الزعيم الكوردي مسعود بارزاني سوف يكون أحد الجهات الضامنة للاتفاق إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية.

وأوضح المصدر أن الاتصالات مستمرة على مدار الساعة دون انقطاع بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية والجهات الدولية الفاعلة، بهدف التوصل لاتفاق وإعلان وقف إطلاق النار.

ونوّه إلى أن "الخيار الآن بيد قسد، أما قبول الفرصة الأخيرة للسلام والعودة لتطبيق بنود اتفاق آذار، أو استمرار الحكومة بالتوسّع شرقاً وصولاً إلى محافظة الحسكة".

وكانت قوات الحكومة السورية، تمكّنت برفقة مقاتلين من العشائر العربية، من السيطرة على ريف دير الزور الشرقي ومحافظة الرقة مع انسحاب قوات سوريا الديمقراطية منها وتحصّنها في محافظة الحسكة ذات الغالبية الكوردية.