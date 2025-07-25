خاص.. خرق جديد يعكس هشاشة اتفاق التهدئة في السويداء

شفق نيوز- دمشق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الجمعة، بوقوع خرق أمني جديد في ريف السويداء الجنوبي الشرقي، حيث هاجمت مجموعات مسلحة من بعض العشائر المحلية نقاط تفتيش تابعة للحكومة السورية، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى من الطرفين.

ويأتي هذا التطور الميداني بعد ساعات فقط من لقاء جمع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، مع وزير الأمن الإسرائيلي والمبعوث الأميركي لسوريا توم باراك في باريس، ضمن محادثات قالت مصادر مطلعة لوكالة شفق نيوز، إنها هدفت إلى مناقشة ترتيبات جديدة لضبط الوضع الأمني في الجنوب السوري، وخاصة في محافظة السويداء.

وبحسب المصادر ذاتها، اتُفق خلال اللقاء على خطوات مبدئية، منها:

• تثبيت اتفاق التهدئة بين الحكومة السورية والعشائر.

• التزام الفصائل المسلحة بوقف أي تحركات ضد الجيش السوري.

• تنسيق أمني مشترك لضمان عدم تسلل عناصر متطرفة عبر السويداء نحو الجولان.

لكن المرصد السوري، أشار إلى أن الهجوم الذي نفذه مسلحو العشائر يُعد خرقًا واضحًا لهذه التفاهمات، ما يعكس هشاشة الاتفاق وغياب أي ضمانات حقيقية لالتزام الأطراف به على الأرض.

وبحسب مصادر محلية تحدّثت لوكالة شفق نيوز، تشهد بعض القرى توترًا متصاعدًا وسط مخاوف من اندلاع مواجهات أوسع إذا لم تُستكمل الجهود العشائرية والرسمية لضبط الأوضاع.

وتعيش محافظة السويداء منذ أشهر توترًا متصاعدًا بسبب الاحتجاجات والاشتباكات المتكررة، وسط محاولات إقليمية ودولية لضبط الأوضاع ومنع تفاقمها بما يهدد الحدود مع الأردن والعراق.