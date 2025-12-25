خاص.. تخلخل بين صفوف "درع الوطن" بشأن أوامر الانتشار في جنوب اليمن

شفق نيوز- صنعاء

أفادت مصادر مطلعة في اليمن، يوم الخميس، بوجود تباينات في المواقف داخل صفوف قوات "درع الوطن" المدعومة من السعودية، على خلفية أوامر عسكرية تتعلق بالتحرك نحو مناطق قريبة من حدود محافظة حضرموت خلال كانون الأول/ديسمبر الحالي.

وبحسب المصادر التي تحدث لوكالة شفق نيوز، فقد أبدى عدد من القادة الجنوبيين تحفظهم على تنفيذ أي مهام قد تضعهم في مواجهة مباشرة مع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، معتبرين أن الدور الأساسي لهذه القوات يتركز على مواجهة جماعة الحوثيين، وليس الدخول في صراعات داخلية جنوبية.

وتشير المعلومات المتداولة، إلى أن قوات "درع الوطن" التي تشكلت خلال السنوات الماضية وتضم أكثر من 20 لواء، جاءت ضمن ترتيبات أمنية أوسع وبمساندة إقليمية، في إطار جهود تعزيز الاستقرار ومواجهة التهديدات الأمنية، مع وجود تفاهمات غير معلنة مع قوى جنوبية مختلفة في مراحل سابقة.

وفي المقابل، لم يصدر تأكيد رسمي من الجهات السعودية أو قيادة قوات "درع الوطن" بشأن طبيعة هذه الأوامر أو أهدافها، كما لم يعلق المجلس الانتقالي الجنوبي بشكل مباشر على هذه التطورات.

وتحدثت مصادر مطلعة، للوكالة، عن احتمال اتخاذ إجراءات تنظيمية أو إدارية بحق بعض القادة في سياق إعادة ترتيب الانتشار العسكري وضبط الانضباط داخل القوات، إلا أن هذه الأنباء لم تُؤكد من مصادر رسمية.

يأتي ذلك، في ظل مشهد أمني وسياسي معقد في جنوب اليمن، حيث تتداخل الاعتبارات العسكرية مع التفاهمات السياسية، وسط مساعٍ إقليمية للحفاظ على الاستقرار ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهات داخلية جديدة.