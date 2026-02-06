خاص.. بدء التطبيق الميداني لاتفاق دمشق و"قسد" في الحسكة (صور)

شفق نيوز- الحسكة

أفادت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، مساء الجمعة، بأن وفدا من الهيئة أجرى لقاء مع عدد من قادة الضباط في الجيش السوري، أعقبه جولة ميدانية شملت مناطق ومواقع عدة في محافظة الحسكة، وذلك برفقة ممثلين عن قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وبحسب وزارة الدفاع السورية، فإن اللقاء والجولة اتسما باجواء ايجابية، وهدفا الى البدء بالتطبيق الميداني للاتفاق المبرم بين الدولة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، حيث جرى التوافق على جدول زمني محدد للشروع بتنفيذ بنود الاتفاق خلال الايام القليلة المقبلة.

وبحسب هيئة العمليات، يتضمن الاتفاق انسحاب القوات من المناطق المدنية الى نقاط عسكرية محددة، وفتح الطرقات الرئيسة، والتعاون في تفكيك الالغام وإزالة السواتر، الى جانب تسريع خطوات عملية الاندماج.

واكدت الهيئة، أن هذه الخطوات تاتي في اطار تعزيز الاستقرار في محافظة الحسكة وتهيئة الارضية لتطبيق الاتفاق بشكل كامل.

إلى ذلك، قال مراسل وكالة شفق نيوز إن وفد وزارة الدفاع والقادة العسكريين زاروا مواقع عسكرية عدة، من بينها موقع الفوج العسكري في جبل كوكب شرقي مدينة الحسكة.

واشار مراسل الوكالة، الى ان وفداً من وزارة الدفاع برئاسة رئيس هيئة العمليات في الجيش العميد حمزة الحميدي، عقد اجتماعاً في مدينة الحسكة مع جيا كوباني عضو قيادة قوات سوريا الديمقراطية.

والجمعة أعلنت الحكومة السورية وقسد عن الاتفاق على إيقاف إطلاق النار بموجب اتفاق شامل، مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين.

ويشمل الاتفاق انسحاب القوات العسكرية للطرفين من نقاط التماس ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي لتعزيز الاستقرار وبدء عملية دمج القوات الأمنية في المنطقة وتشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من قوات قسد إضافة إلى تشكيل لواء لقوات كوباني ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب.

كما يتضمن الاتفاق دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية مع تثبيت الموظفين المدنيين، إلى جانب الاتفاق على تسوية الحقوق المدنية والتربوية للمجتمع الكوردي وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم.