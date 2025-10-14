خاص.. الكشف عن دور "مهم" للعراق في قمة مرتقبة لتأسيس صندوق إعادة إعمار غزة

شفق نيوز- غزة

كشف مصدر دبلوماسي عربي، يوم الثلاثاء، عن قمة مرتقبة تخص غزة ستعقد قريبا للإعلان عن تأسيس صندوق لإعادة إعمار غزة وتحديد آليات تمويله، مؤكداً أن العراق سيكون له دور مهم في إعادة الإعمار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماعات التي عقدت بين زعماء الدول التي شاركت بقمة شرم الشيخ لإنهاء الحرب في غزة، تضمنت تفاهمات أولية وبموافقة ضمنية من الإدارة الأميركية لتأسيس صندوق إعادة إعمار غزة يتم تمويله من تبرعات الدول الداعمة لاتفاق السلام".

وبيّن أن "القمة أو المؤتمر المرتقب والتي تستضيفه إحدى الدول الخليجية، سيحدد مساهمات الدول المؤسسة للصندوق وكيفية تمويله وخطط إعادة الإعمار المفترض تنفيذها من قبل شركات تركية وأخرى أميركية، فضلا عن تحديد سقف زمني لإعادة بناء غزة وتنفيذ مشاريع تنموية واستثمارية فيها".

ولفت المصدر إلى أن "العراق سيكون له دور مهم في إعادة إعمار غزة يوازي جهوده في ضبط أمن واستقرار المنطقة".

وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قد أكد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن تقديرات تكلفة إعادة إعمار غزة تصل إلى 70 مليار دولار.

وأضاف، البرنامج الأممي، أن التقديرات تشير إلى وجود ما لا يقل عن 55 مليون طن من الأنقاض في القطاع.

وأكد أن لديه بالفعل "مؤشرات جيدة جداً بشأن تمويل إنعاش غزة، من قبل الدول العربية والشركاء الأوروبيين والولايات المتحدة"، في حين أوضح مسؤول أممي أن عملية إعادة الإعمار هذه قد تمتد لعقد أو أكثر.

من جهته، أشار مسؤول فلسطيني من بلدية غزة إلى أن إسرائيل دمرت نحو 95% من الشاحنات والمعدات الثقيلة بالقطاع، مضيفاً أن 193 ألف مبنى دمرت بشكل كامل جراء الحرب، و16 مستشفى باتت تعمل بشكل محدود.

يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كانوا وقعوا أمس الاثنين في مدينة شرم الشيخ اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة. كما شارك في مراسم القمة أكثر من 30 من قادة الدول العربية والغربية.

ودعا المشاركون إلى تنفيذ المراحل التالية من خطة ترامب لتسوية النزاع في القطاع، بما في ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية في القطاع المدمر بعد سنتين من الحرب الدامية.