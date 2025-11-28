خاص.. الحوثيون: طورنا صواريخ ومسيرات تصل لعمق إسرائيل

شفق نيوز- صنعاء

كشف مسؤول يمني ومقرّب من جماعة أنصار الله "الحوثيين"، يوم الجمعة، أن الجماعة استطاعت مؤخرا تطوير قدراتها الصاروخية وتقنيات الطيران المسيّر بما يمكّنها من الوصول إلى "عمق إسرائيل".

وقال عضو اللجنة المركزية لحزب العدالة والبناء عادل راجح، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا التطور جاء في سياق التصعيد الإقليمي عقب اندلاع الحرب في غزة".

وأوضح أن "الجماعة عملت على توسيع مدى منظوماتها الصاروخية وتعزيز دقة ضرباتها"، لافتا إلى أن "هذه القدرات تشمل أيضاً عمليات في البحر الأحمر، حيث تم استهداف سفن مرتبطة بإسرائيل".

وأشار راجح إلى أن "هذه التطورات تعكس تحولاً في قدرات اليمن العسكرية، خاصة وأن الجماعة تعتبر نفسها جزءاً من محور إقليمي يدعم فصائل أخرى في المنطقة".