خاص.. التحالف الدولي يتولى حماية سجون عناصر "داعش" في سوريا

شفق نيوز- دمشق

أفاد مصدر مطلع سوري، يوم الأحد، بأن قوات التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب تسلمت ملف حماية السجون والمعتقلات التي تضم عناصر من تنظيم "داعش".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوات التحالف الدولي تسلمت ملف حماية مخيم الهول والسجون التي تضم عناصر من تنظيم داعش في مناطق شمال شرق سوريا"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" قد حذرت في 15 كانون الثاني/ يناير الجاري، من أن خلايا تنظيم "داعش" تحاول استغلال الوضع الأمني المتوتر في شمال وشرق سوريا، لتنفيذ هجمات تستهدف السجون التي تضم عناصر التنظيم، بالتزامن مع هجمات فصائل تابعة لدمشق وتحشيداتها العسكرية.

وذكرت القوات في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنها "في حالة جاهزية ويقظة تامة، وقد اتخذت جميع التدابير اللازمة لضمان أمن السجون ومنع أي اختراق"، مشيرة إلى أن "هذه المنشآت ما تزال آمنة وتحت السيطرة الكاملة حتى الآن".

وحذّرت "قسد" من أن "استمرار التصعيد العسكري والتهديدات الأمنية قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار العام في المنطقة، الأمر الذي يشكل خطراً حقيقياً على أمن السجون التي تحتجز عناصر تنظيم داعش، وقد يفتح الباب أمام سيناريوهات خطيرة تعيد المنطقة إلى حالة من الفوضى بعد سنوات من التضحيات في محاربة الإرهاب".

وكانت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" قد حذرت مساء يوم أمس الأول الجمعة، من تداعيات وصفتها بـ"الخطيرة" بعد دخول قوات حكومة دمشق إلى مدينتي دير حافر ومسكنة شرقي حلب قبل اكتمال انسحاب مقاتليها، في انتهاك لما نصت عليه الاتفاقية المبرمة برعاية دولية.

وقال المركز الإعلامي للقوات، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز: ودعت "قسد" وفق البيان، القوى الدولية الراعية للاتفاق إلى "التدخل العاجل لضمان الالتزام ببنوده ومنع تفاقم الوضع".