خاص: اتفاق بإخراج عناصر الأسايش من حلب برعاية أميركية

شفق نيوز- دمشق

توصلت الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، يوم الجمعة، إلى اتفاق ينص على إخراج مقاتلي الأسايش من الأحياء ذات الغالبية الكوردية في حلب إلى مناطق شمال شرق سوريا.

وأوضح مصدر في الحكومة السورية لوكالة شفق نيوز، أن الاتفاق جاء برعاية أميركية بعد إعلان وزارة الدفاع السورية وقف إطلاق النار يوم أمس الخميس ولغاية الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة.

ووفقاً للاتفاق، سوف تسمح الحكومة السورية بخروج مقاتلي الأسايش رفقة أسلحتهم الخفيفة إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، بشمال شرق البلاد.

وقال مراسل شفق نيوز، إن حافلات وصلت إلى محيط حيي الأشرفية والشيخ مقصود تمهيداً لنقل قوات الأسايش وعوائلهم.

وأشار المراسل إلى أن الحيين شهدا حالة هدوء مع توقف للاشتباك من ليلة الأمس ولغاية صباح اليوم.

وأوضح المراسل أن الغالبية الساحقة من عناصر الأسايش الذين سيتم إخراجهم هي من سكان حيي الأشرفية والشيخ مقصود.

وكانت قوات الحكومة السورية قد أعلنت، يوم أمس الخميس، سيطرتها على مناطق واسعة من حي الأشرفية وبني زيد، فيما تراجعت قوات الأسايش وتحصنت في حي الشيخ مقصود مع بدء تقدم القوات الحكومية.

وتسببت الاشتباكات المستمرة منذ ثلاثة أيام بين الجانبين في مدينة حلب بمقتل أكثر من 10 مدنيين وإصابة نحو 100 آخرين، إلى جانب مقتل وإصابة أكثر من 20 مقاتلاً من قوات الطرفين.