خارجية إيران: التقارب مع بغداد يقلق واشنطن وانعدام الأمن "معدٍ"

شفق نيوز- طهران

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، يوم الاثنين أن بلاده سترد برد شامل وحازم ومُوجِع على أي اعتداء عسكري محتمل، مشدداً على أن إيران أصبحت أكثر استعداداً من أي وقت مضى بالاعتماد على قدراتها المحلية وتجاربها السابقة.

وقال بقائي، خلال مؤتمر صحفي، إن التهديدات والادعاءات الواهية من طرفين (في إشارة إلى الولايات المتحدة واسرائيل) ما تزال تتكرر بشكل يومي منذ أشهر، مضيفاً أن دول المنطقة تدرك جيداً أن انعدام الأمن ظاهرة "معدية"، وأن هدف هذه الاضطرابات لن تقتصر على إيران وحدها.

و شدد بقائي على أن تبادل الرسائل الخاصة لا يُعدّ بديلاً عن الدبلوماسية، موضحاً أن العمل السياسي والدبلوماسية الرسمية لا ينسجمان مع تبادل رسائل نصية تفتقر إلى أي ضمانات أمنية أو سند قانوني.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن التقارب بين طهران وبغداد يقلق الولايات المتحدة، مؤكداً أن العراق وحده معني بتقرير مصيره.

وأضاف أن على الدول أن تتعامل بمسؤولية مع التطورات الدولية، وألا تستهلك رصيدها السياسي عبر إجراءات غير محسوبة، مشيراً إلى أن العبارات الغامضة الواردة في رسالة نصية أخيرة بين مسؤول إقليمي ورئيس الولايات المتحدة، من وجهة نظر طهران، تفتقر إلى المشروعية ولا قيمة لها للاستناد إليها.

وفي ما يتعلق بالعلاقات مع موسكو وبكين، أكد بقائي أن علاقات جمهورية إيران الإسلامية مع روسيا والصين علاقات راسخة وطويلة الأمد قائمة على الاحترام والمصالح المتبادلة، وستستمر هذه الاتصالات والمشاورات بقوة.

وأوضح أن التعاونات الدفاعية مع روسيا والصين لها سجل طويل، وهي مُنظَّمة في إطار اتفاقيات استراتيجية وطويلة الأمد، من بينها "اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة" مع روسيا، التي تُعدّ التعاونات الدفاعية أحد أركانها الأساسية.

وأضاف بقائي أن روسيا والصين، بصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن، معنيتان بالسلم والأمن الدوليين، مؤكداً أن بلاده على تواصل وثيق ومستمر مع كلا البلدين على أعلى المستويات في ضوء التطورات الأخيرة، لضمان الاضطلاع بالمسؤوليات الدولية المتعلقة باستقرار المنطقة على نحو صحيح.