"خاتم الأنبياء" الإيراني يتوعد برد قاس على أي "خطأ" جديد

شفق نيوز- طهران

توعد قائد "مقر خاتم الأنبياء" العسكري في إيران، علي عبد اللهي، يوم الخميس، برد قاس في حال ارتكب العدو أي خطأ، مؤكداً أن القوات المسلحة مستعدة للدفاع الشامل في حال أي اعتداء جديد.

وأعرب عبد اللهي خلال استقباله قائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران، عن تقديره لمواقف الدعم التي أبدتها الحكومة والشعب في باكستان تجاه إيران خلال ما وصفها بـ"الحربين المفروضتين الثانية والثالثة".

وقال عبد اللهي، إن جميع المعدات المستخدمة خلال الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل "كانت محلية الصنع"، حسبما نقلت عنه وكالات أنباء رسمية.

ومضى قائلاً: "في حال ارتكب العدو أي خطأ آخر سيواجه رداً قاسياً من قبل قوات المسلحة الإيرانية".

بدوره قال قائد الجيش الباكستاني: "سنواصل جهودنا لإنهاء الحرب وتقدم المفاوضات".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، في مؤتمر صحفي بواشنطن، حضره مراسل وكالة شفق نيوز، أن النظام الإيراني أمام خيارين، أما القبول بتسوية دبلوماسية أو مواجهة التدمير الكامل.

وفي المؤتمر نفسه، قال قائد القيادة المركزية الأميركية، الأدميرال براد كوبر، إن القوات الأميركية تستغل فترة الهدنة الحالية لإعادة التسلح، وتطوير التكتيكات، مؤكداً: "نحن الآن أكثر استعداداً وفتكاً مما كنا عليه قبل أسبوعين".

وكانت وكالة "رويترز"، أفادت الخميس، بأن الخلافات بين إيران والولايات المتحدة لا تزال قائمة بشأن عدد من القضايا الأساسية المرتبطة بالبرنامج النووي.

وأفاد مسؤولون أميركيون، أمس الأربعاء، بأن الرئيس دونالد ترمب أبقى جميع الخيارات "مفتوحة" للتعامل مع الملف الإيراني، في حال عدم تخلي طهران عن طموحاتها النووية وإبرام اتفاق شامل مع واشنطن قبل انقضاء مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.