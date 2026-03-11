"حنظلة" تنفذ اختراقاً سيبرانياً لشركة "سترايكر" العالمية

شفق نيوز- متابعة

أعلنت مجموعة "حنظلة" للعمليات السيبرانية، يوم الأربعاء، تنفيذ هجوم إلكتروني واسع النطاق استهدف البنية التحتية لشركة "سترايكر" العالمية، مشيرة إلى أن العملية تسببت في تعطل عمليات الشركة في عشرات الدول.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن بيان للمجموعة، ترجمته وكالة شفق نيوز، قوله: "نعلن للعالم أجمع أنه رداً على الهجوم الوحشي على مدرسة ’ميناب‘، وانتقاماً للهجمات السيبرانية المستمرة ضد البنية التحتية لمحور المقاومة، أُنجزت عمليتنا السيبرانية الكبرى بنجاح كامل".

وأضاف البيان: "لقد تغلغلنا بضربة غير مسبوقة في شركة سترايكر، ذات الجذور الصهيونية، والتي تعد أحد الأذرع الرئيسية للوبي الصهيوني العالمي وحلقة مركزية في سلسلة إبستين الجديدة".

ووفقاً للبيان الصادر عن "حنظلة"، شملت نتائج العملية السيبرانية تعطيل الأنظمة من خلال مسح بيانات وتعطيل أكثر من 200 ألف نظام وخادم وجهاز محمول تابع للشركة، واختراق البيانات من خلال استخراج نحو 50 تيرابايت من البيانات الحساسة والحيوية.

وأشار البيان إلى أن الهجوم أدى إلى إغلاق مكاتب الشركة في 79 دولة نتيجة فقدان السيطرة على المعلومات والأنظمة.

ولم تصدر شركة "سترايكر" حتى اللحظة بياناً رسمياً لتأكيد أو نفي حجم الاختراق، كما لم تعلّق الجهات التقنية الدولية بشكل مستقل على مدى الضرر الذي أصاب خوادم الشركة.

يُذكر أن مجموعة "حنظلة" برز اسمها مؤخراً في سلسلة من العمليات السيبرانية التي تستهدف مؤسسات وشركات كبرى، وغالباً ما تربط عملياتها بالتطورات الميدانية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط.