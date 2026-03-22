"حنظلة" تنشر خرائط البنى التحتية للماء والكهرباء في إسرائيل

شفق نيوز- طهران

أفادت تقارير إعلامية إيرانية، يوم الأحد، بأن مجموعة التسلل الإلكتروني التي تطلق على نفسها اسم "حنظلة" نشرت خرائط وبيانات تفصيلية قالت إنها تتعلق بالبنية التحتية لقطاعي المياه والكهرباء في إسرائيل ومناطق مجاورة، وسط تصاعد التهديدات بشأن منشآت الطاقة.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن بيان للمجموعة أن "كافة الإحداثيات الدقيقة للبنى التحتية للمياه والكهرباء باتت مسجلة ضمن بنك الأهداف الإيراني"، محذرة من أن أي هجوم على المنشآت الإيرانية سيواجه رداً "سيتجاوز مستوى المعاملة بالمثل".

وأضاف البيان أن استهداف محطات الطاقة الإيرانية سيقابله تهديد مباشر للمرافق الحيوية في الأراضي المحتلة، في إطار التحذير الذي وصفته المجموعة بأنه "شديد اللهجة".

ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متزايداً، حيث لوّحت طهران مراراً باستهداف البنى التحتية للطاقة والنفط التابعة لخصومها وحلفاء الولايات المتحدة الأميركية في حال تعرض منشآتها الحيوية لأي هجوم.

واختتمت المجموعة بيانها بالتأكيد أن "حقبة المهادنة قد انتهت"، مشيرة إلى جاهزية تقنية وعسكرية للرد على أي تحرك للخصوم بقوة "غير مسبوقة".

وفي وقت سابق، أعلنت مجموعة "حنظلة" للقرصنة اختراق بريد مسؤول في الأمن القومي الإسرائيلي والاستيلاء على نحو 50 ألف رسالة ووثيقة سرية تتضمن أبحاثاً ومعلومات تتعلق بالموساد ومشاريع تحليل وتخطيط استراتيجي في المنطقة.

وتوعد مسؤولون إيرانيون، برد "حازم" على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب باستهداف محطات الطاقة، محذرين من إغلاق مضيق هرمز "بالكامل" واستهداف المصالح الأميركية في المنطقة، فضلا عن اغلاق المنطقة بالظلام إذا نُفذت التهديدات.

وكان ترمب قد حذر، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، قائلاً: "إذا لم تَقُمْ إيران بفتح مضيق هرمز بشكل كامل، ومن دون تهديد، خلال 48 ساعة من هذه اللحظة تحديداً، فإن الولايات المتحدة الأميركية ستضرب وتدمّر محطات الطاقة المختلفة لديهم، بدءاً من الأكبر أولاً!".