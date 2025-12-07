"حنظلة" تكشف مطوري "القبة الحديدية" وتعلن مكافأة مالية

شفق نيوز- طهران

نشرت مجموعة القرصنة الإيرانية "حنظلة"، يوم الأحد، قائمة جديدة لأسماء مطلوبين شاركوا في تطوير منظومات دفاعية إسرائيلية، وعلى رأسها نظام "القبة الحديدية"، معلنة مكافأة مالية قدرها 10 آلاف دولار لمن يقدّم معلومات حول المواقع الجغرافية لهؤلاء الأفراد.

وبحسب ما أفادت به وكالة "مهر" الإيرانية، فإن "المجموعة صنفت الأسماء الواردة في قائمتها باعتبارهم ضمن الكوادر الهندسية والبحثية المرتبطة بتطوير أنظمة دفاعية وتكنولوجية في شركات إسرائيلية مختلفة".

وشملت القائمة 11 اسماً، من بينهم مهندسون وخبراء بيانات ومطورو برمجيات، حيث تضمنت القائمة أسماء كل من: أندري أوستروفسكي، تشين ساريج، دينيس زارفين، جال وينبرج، موشيه شِم-توف، رام ألون، رونين ميلر، سابير أحاروني، شلومو كوهين، سيميون نوفيكوف، وستيفان جيجيل.

وبحسب المعلومات المنشورة من قبل المجموعة، فإن "الأفراد المذكورين يعملون في مجالات تشمل هندسة الأنظمة، والخوارزميات، وتطوير البرمجيات، والذكاء الاصطناعي، وأنظمة الترددات الراديوية، ودمج الأنظمة، وضمان الجودة، إضافة إلى البحث والتطوير في الشركات التكنولوجية الإسرائيلية".

وكانت مجموعة القرصنة الإيرانية "حنظلة"، أعلنت في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بأنها اقتحمت سيارة العالم النووي الإسرائيلي إسحاق غيرتز، تاركة فيها باقة من الزهور ورسالة تهديد.