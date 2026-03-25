"حنظلة" تكشف عن عمليات سرية واغتيالات خلال حقبة رئيس الموساد السابق تامير باردو

شفق نيوز- طهران

نشرت مجموعة القرصنة الإيرانية "حنظلة"، يوم الأربعاء، 14 غيغابايت من الوثائق الشخصية والسرية للغاية التي تعود للرئيس السابق للموساد الإسرائيلي تامير باردو.

وأكدت المجموعة أن "الوثائق المسربة لا تقتصر على كشف أسرار جهاز الموساد فحسب، بل تشمل أيضا تفاصيل دقيقة حول مشاريع الاغتيال والعمليات السرية التي نفذها الجهاز خلال فترة تولي باردو المسؤولية".

واتهمت "حنظلة" الرئيس السابق للموساد بأن "يديه تلوثتا بدماء أنقى الناس"، زاعمة أنه "أصدر بشكل مباشر أوامر اغتيال عدد من نخب المقاومة، من بينهم الشهيد داريوش رضائي نجاد والشهيد مصطفى أحمدي روشن".