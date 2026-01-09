"حنظلة" تكشف ارتباط ضابط كبير في الموساد بالمحتجين في إيران

شفق نيوز- طهران

كشفت مجموعة القرصنة "حنظلة"، عن وجود ارتباط بين أحد كبار ضباط جهاز الموساد يدعى "مهرداد رحيمي"، مع المحتجين في إيران.

وذكرت المجموعة، في بيان أن الصور التي بحوزة حنظلة، والتي تم التقاطها مباشرة من خارج منزل رحيمي واثناء مراقبته وتعقبه، تظهر بوضوح أن أيا من تحركاته لم تغب عن العين الثاقبة لحنظلة".

وأضاف البيان أنه "حتى هاتفه الآمن تم اختراقه، ما أدى إلى تحديد هوية جميع الأشخاص المرتبطين بشبكات أعمال الشغب في إيران ووضعهم تحت المراقبة".

وشار إلى أن "هذه الحقائق لا تضعف استقلالية وقدرات رحيمي فحسب، بل تبرز مرة أخرى مدى النفوذ الاستخباراتي لحنظلة، وتثبت أن حتى كبار ضباط الموساد ليسوا بمنأى عن اختراق وسيطرة حنظلة"، مؤكداً أن هويات جميع العملاء وكبار ضباط الموساد باتت الآن معروفة ومحددة لدينا بشكل كامل".

يذكر أن الاحتجاجات في إيران قد انطلقت في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2025 بسبب الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية (الريال الإيراني) وتأثير ذلك على الأسعار.