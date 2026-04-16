"حنظلة" تعلن اختراق متحف إسرائيلي والحصول على بيانات حساسة

أعلنت مجموعة القرصنة الإيرانية "حنظلة"، يوم الخميس، تنفيذ هجوم سيبراني قالت إنه استهدف أحد أبرز المواقع في إسرائيل، مشيرة إلى حصولها على معلومات وصفتها بـ"الأمنية والسرية".

وذكرت المجموعة في بيان أنها "نجحت في اختراق أنظمة متحف ياد فاشيم"، الذي وصفته بأنه "أكبر متحف لذكرى الهولوكوست"، بالتزامن مع إقامة مراسم مرتبطة بهذه المناسبة.

وأضافت أنها "تمتلك بيانات شخصية للزوار والمتبرعين والوفود، إضافة إلى معلومات عن شخصيات حساسة، من بينهم من وصفتهم بعملاء في جهاز الموساد".

واعتبرت المجموعة أن العملية تمثل "تحدياً للأمن الزائف للنظام الإسرائيلي"، وفقاً لما ورد في بيانها.