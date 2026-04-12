"حنظلة" تشن هجوماً سيبرانياً واسع النطاق على بنى تحتية في الإمارات (وثائق)

شفق نيوز- ترجمة خاصة

أعلنت مجموعة الادعاء الإلكتروني المعروفة باسم "حنظلة"، يوم الأحد، عن تنفيذ موجة مكثفة من الهجمات السيبرانية استهدفت البنية التحتية الحيوية في دولة الإمارات العربية المتحدة، زاعمة تدمير كميات ضخمة من البيانات الحساسة.

وذكرت المجموعة في بيان تداولته وسائل إعلام إقليمية، من بينها وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، وترجمته وكالة شفق نيوز، أنها تمكنت من مسح وتدمير ما يزيد عن 6 پتابايت من البيانات التابعة لمرافق حيوية في الدولة.

ووصف البيان هذه العمليات بأنها "رد" على مواقف سياسية معينة، مشيراً إلى أن الهجوم يأتي بعد سلسلة من التهديدات التي وجهتها المجموعة سابقاً.

وبحسب ما جاء في بيان المجموعة زعمت المجموعة "حذف وتدمير ملفات وبيانات ضخمة تتجاوز سعتها الستة آلاف تيرابايت (6 پتابايت)"، مبينة أنه استهداف أنظمة معلوماتية مرتبطة بقطاعات البنية التحتية الأساسية.

ونشرت المجموعة ما قالت إنها وثائق ومستندات تثبت اختراقها للأنظمة الإماراتية والوصول إلى بيانات داخلية.