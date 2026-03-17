"حنظلة" تخترق مالية الأمن القومي الإسرائيلي وتستولي على 50 ألف وثيقة

شفق نيوز- طهران

أعلنت مجموعة القرصنة الإيرانية المعروفة باسم "حنظلة"، يوم الثلاثاء، اختراق بريد المدير المالي للأمن القومي الإسرائيلي والاستيلاء على 50 ألف وثيقة سرية.

وذكرت المجموعة، أنها "تمكنت من اختراق أنظمة البريد الإلكتروني والبيانات السرية الخاصة بإيلان شتاينر، المسؤول في جهاز الأمن القومي الإسرائيلي".

وأضافت أنها "حصلت على أكثر من 50 ألف رسالة بريد إلكتروني ووثيقة سرية، تتضمن أبحاثاً سرية تتعلق بالموساد ومشاريع التحليل والتخطيط الاستراتيجي في مختلف أنحاء المنطقة".

وتشهد إيران حرباً مع الولايات المتحدة وإسرائيل منذ ثمانية عشر يوماً أسفرت عن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي وقادة في القوات المسلحة، فضلاً عن تعرض العديد من المواقع العسكرية للاستهداف وآخرها استهداف مبنى تابع لقوات الباسيج في منطقة نارمك بالعاصمة طهران.