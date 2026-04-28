"حنظلة" تخترق بيانات 2379 جندياً أميركياً من مشاة البحرية في الخليج

شفق نيوز- طهران

أعلنت مجموعة "حنظلة" الإيرانية السيبرانية، يوم الثلاثاء، أنها تمكنت من اختراق وكشف بيانات تخص 2379 جندياً أميركياً من مشاة البحرية المتمركزين في دول الخليج.

وقالت المجموعة في بيان لها إنها "حصلت على معلومات وصفتها بالمفصلة تتعلق بالجنود المستهدفين، إضافة إلى بيانات شخصية مرتبطة بهم"، مشيرة إلى أن "العملية تشمل أيضاً قواعد عسكرية يتمركزون فيها".

وأضافت المجموعة أن "هذا التسريب يمثل تحذيراً بسيطاً وقطرة من محيط قدراتها الاستخباراتية".