"حنظلة" الإيرانية تخترق هاتف رئيس مكتب نتنياهو والأخير يرد

شفق نيوز- طهران

أعلنت مجموعة "حنظلة" الإيرانية السيبرانية، يوم الأحد، أنها نجحت في اختراق الهاتف المحمول الخاص لتساحي برافرمان، رئيس مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ووفقًا لبيان نشرته المجموعة، فإن "البيانات المسروقة تشمل مراسلات داخلية حساسة، جداول مواعيد سرية، وتفاصيل عن قرارات وتحركات جارية على أعلى المستويات في الحكومة الإسرائيلية".

من جانبه رد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا إنه: "لم يتم اختراق هاتف تساحي برافرمان المحمول"، مشيرا إلى أنه "لم يتم اكتشاف أي اختراق في هاتفه".

إلا أن مصادر أمنية كشفت أن "الأجهزة المختصة تراقب الوضع عن كثب، خشية تسريب معلومات قد تمس الأمن القومي، خصوصًا في ظل التحركات الدبلوماسية والسياسية الحساسة التي يقودها نتنياهو مؤخرًا".

ويعد هذا الإعلان أحدث تطور في سلسلة هجمات سيبرانية تستهدف شخصيات رفيعة المستوى في الدولة العبرية، وسط تصاعد التوترات الإقليمية والاعتماد المتزايد على التكنولوجيا في إدارة الشؤون الحكومية والعسكرية.