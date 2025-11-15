حمراء وخضراء.. الكشف عن مخطط أميركي لتقسيم غزة

شفق نيوز- الشرق الأوسط

كشفت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، عن مخطط أميركي لتقسيم غزة إلى "منطقة حمراء" و"منطقة خضراء" تحرسها قوات دولية وإسرائيلية.

وأوضحت الصحيفة، أن قوات أجنبية ستنتشر في البداية جنبا إلى جنب مع الجنود الإسرائيليين في شرق غزة.

ودعت الولايات المتحدة ودول عربية وإسلامية الجمعة مجلس الأمن الدولي إلى "الإسراع" بتبني مشروع قرار أميركي يؤيد خطة السلام التي وضعها الرئيس دونالد ترمب بشأن قطاع غزة.

وأعربت الولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا في بيان عن "دعمها المشترك" لمشروع القرار الأميركي الذي يعطي تفويضا لتشكيل قوة استقرار دولية، من بين أمور أخرى، مبدية أملها في اعتماده "سريعا".

ويُخول القرار الدول الأعضاء تشكيل "قوة استقرار دولية موقتة" تعمل مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المُدربة حديثا للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة.

وعلى عكس المسودات السابقة، يُشير هذا القرار إلى إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلية.