حماس والصليب الأحمر يدخلان "الخط الأصفر" بحثاً عن جثة رهينة "مهم"

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت مصادر فلسطينية، يوم الجمعة، بأن عناصر من حركة حماس وموظفون من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دخلوا إلى مناطق شرق "الخط الأصفر" التي يتمركز عندها الجيش الإسرائيلي، بحثًا عن موقع محتمل لجثة أحد أهم الرهائن الإسرائيليين لدى حماس.

وقالت المصادر، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عربي، إن سيارتين تابعتين للصليب الأحمر دخلتا اليوم إلى مناطق شرق خان يونس، برفقة عناصر من حركة حماس بعد تسليم خرائط حول موقع محتمل لدفن جثة أحد الرهائن الإسرائيليين.

وأشارت إلى أنه سيجري البحث عن جثة العقيد أساف حمامي، وهو قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة في الجيش الإسرائيلي، وهو أرفع رتبة عسكري إسرائيلي تم أسره خلال الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر عام 2023.

وسلمت حماس جثتي رهينتين، يوم أمس الخميس، في حين بقيت 11 جثة لدى الحركة، تحاول البحث عنها بمساعدة فرق مصرية.

وسمحت إسرائيل بدخول معدات ثقيلة من مصر إلى قطاع غزة، للمساعدة في البحث عن جثث الرهائن المفقودين، الذين قالت حماس إن انتشالهم يحتاج إلى معدات خاصة