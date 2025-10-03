حماس: نحتاج وقتاً لدراسة خطة ترامب بشأن غزة

شفق نيوز- غزة

أفاد قيادي في حماس، يوم الجمعة، بأن الحركة تحتاج لبعض الوقت لدراسة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة.

وقال القيادي لوكالة "فراس برس": "حماس لا زالت تواصل المشاورات حول خطة ترامب التي قدمت للحركة، وأبلغت الوسطاء أن المشاورات مستمرة وتحتاج لبعض الوقت".

وكان ترامب أعلن مؤخرا خطته بشأن إنهاء حرب غزة، التي وافق عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأمهل الرئيس الأمريكي، الثلاثاء الماضي، حماس "3 إلى 4 أيام" لقبول الخطة، متوعدا إياها بالدمار في حال رفضتها.