"حماس": لن نتخلى عن سلاح إلا بقيام الدولة الفلسطينية

شفق نيوز- قطاع غزة

أكدت حركة "حماس"، يوم الأحد، عدم تخليها عن السلاح إلا بقيام الدولة الفلسطينية وسط استمرار المفاوضات بشأن إمكانية فرض هدنة في قطاع غزة.

وذكرت الحركة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنها "جاهزة لهدنة طويلة الأمد مع إسرائيل"، مضيفة: "موقفنا واضح وجاهزون لإطلاق كل الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات".

وبحسب موقع "أكسيوس"، فإن هذه التصريحات جاءت عقب نقل المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، رسائل لـ"حماس" بخصوص الصفقة الشاملة حول قطاع غزة.

وأضاف أن رسائل ويتكوف لـ"حماس" تضمنت الإفراج عن جميع الرهائن مقابل إنهاء الحرب في غزة.

من جهتها كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن الولايات المتحدة نقلت مبادئ لمقترح صفقة شاملة إلى "حماس"، تهدف لإنهاء الحرب في غزة والإفراج عن جميع المحتجزين.

بالمقابل، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أن الحرب في قطاع غزة يمكن أن تنتهي إذا أطلقت حركة "حماس" سراح الرهائن وتخلت عن سلاحها.

ويوم أمس، أعلنت "حماس"، أنها منفتحة على أي مقترحات من شأنها تحقيق وقف دائم للنار في قطاع غزة.