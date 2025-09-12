حماس تؤكد: خليل الحية على قيد الحياة

شفق نيوز- الدوحة

أكدت حركة حماس، يوم الجمعة، أن خليل الحية رئيس الحركة داخل قطاع غزة أدى صلاة الجنازة على نجله وضحايا الهجوم الإسرائيلي في الدوحة.

وقالت حماس في بيان: "أدى خليل الحية رئيس حركة حماس في قطاع غزة صلاة الجنازة على نجله همام، وضحايا محاولة الاغتيال الغادرة في الدوحة، وذلك بعد ترتيبات أمنية خاصة في قطر".

ويعتبر الإعلان تأكيدا رسميا من حماس على أن الحية ما يزال على قيد الحياة، بعد الأنباء المتضاربة التي جرى تداولها بشأن مصيره خلال اليومين الماضيين.

وكانت مصادر إسرائيلية كشفت أنه "لا توجد حتى الآن أي صورة أو تسجيل صوتي يوحي بنجاة مسؤولي حماس أو عدم إصابتهم".

كما لم يظهر الحية خلال صلاة الجنازة التي أقيمت في الدوحة أمس الخميس، على الضحايا، وهم 5 فلسطينيين وعنصر أمن قطري.

وخلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، الأربعاء الماضي، لم يكشف وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مصير كبير مفاوضي حماس، واكتفى بالقول: "حتى الآن لا يوجد إعلان رسمي. نحاول تحديد ما إذا كان هناك أي شخص آخر مفقود. هناك قطريون في وضع خطير للغاية".

والخميس، كشف تقييم نشرته القناة 12 الإسرائيلية أن "معظم القادة نجوا" من محاولة الاغتيال، وأبرزهم خليل الحية وخالد مشعل.