حماس توافق على الدخول بمفاوضات لمناقشة خطة ترمب

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلنت حركة حماس، مساء الجمعة، موافقتها على الدخول بمفاوضات لمناقشة خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وكذلك الإفراج عن كل الرهائن الإسرائيليين الأحياء وتسليم جثث الأموات منهم.

وأكدت حركة حماس في بيان لها نشرته الليلة، "استعدادها للانخراط على الفور في مفاوضات عبر الوسطاء لبحث تفاصيل خطة ترمب".

وأضاف البيان أن الحركة "تقدّر الجهود العربية والإسلامية والدولية وكذلك جهود الرئيس ترمب".

وتابع البيان أن "حماس تؤكد استعدادها للانخراط على الفور في مفاوضات عبر الوسطاء لبحث التفاصيل الخاصة بخطة ترمب".

وجددت حماس في البيان "موافقتها على تسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناءً على التوافق الوطني الفلسطيني واستنادا للدعم العربي والإسلامي".

واختتم البيان بالقول إن "ما ورد في مقترح ترمب من قضايا أخرى تتعلق بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني فهذا مرتبط بموقف وطني جامع واستنادا للقوانين والقرارات الدولية".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد هدد في وقت سابق من اليوم الجمعة، حركة حماس الفلسطينية، بفتح "أبواب الجحيم"، في حال لم تتوصل لاتفاق الفرصة الأخيرة، مؤكداً أنه يجب التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس بشأن غزة بحلول مساء يوم غد.

وكتب ترمب على منصة "تروث سوشال": "أطلقوا سراح الرهائن، جميعهم، بمن فيهم جثامين القتلى، الآن! يجب التوصل إلى اتفاق مع حماس بحلول مساء الأحد في الساعة السادسة (6) مساء، بتوقيت واشنطن العاصمة. لقد وقعت كل دولة (على الخطة)".

وقال: "لحسن حظ حماس، سيتم منحهم فرصة أخيرة، اتفقت دول الشرق الأوسط العظيمة والقوية والغنية جدا، والمناطق المحيطة بها، مع الولايات المتحدة، وبموافقة إسرائيل، على السلام، بعد 3 آلاف عام في الشرق الأوسط".

وتابع: "هذه الصفقة تنقذ أيضا حياة جميع مقاتلي حماس المتبقين. تفاصيل الوثيقة معروفة للعالم، وهي صفقة عظيمة للجميع. سيكون لدينا السلام في الشرق الأوسط بطريقة أو بأخرى. العنف وسفك الدماء سيتوقف".