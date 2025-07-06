حماس تهدر دم "أبو شباب" لدعمه الاجتياح الاسرائيلي في غزة

شفق نيوز – متابعة

أعلنت فصائل فلسطينية مسلحة مرتبطة بحركة حماس في قطاع غزة، يوم الأحد، "إهدار دم" ياسر أبوشباب، الذي يرأس مجموعة مسلحة تنشط في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الاسرائيلي شرق مدينة رفح جنوب غزة.

وذكرت "الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية"، وهو كيان يضم الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، إن "الخائن ياسر أبو شباب وعصابته هم ثلة خارجة عن صفّ وطننا، وهم منزوعو الهوية الفلسطينية بالكامل، ودمهم مهدور من كافة الفصائل".

وأضافت في بيان لها "لن نرحم أيًّا منهم أو من يسلك مسلكهم في معاونة الاحتلال، وسنتعامل معهم بما يليق بالخونة والعملاء"، وفق البيان.

وتابعت أن "مجموعة أبوشباب شكّلها الجيش الإسرائيلي واعترفت قيادته السياسية بتسليحها وتشغيلها خدمة له، ومحاولة لحماية جنوده، وفي محاولة بائسة لتحقيق بعضٍ مما لم يستطع العدو تحقيقه عبر قواته منذ أكثر من عشرين شهرًا".

وقال أبوشباب، في وقت سابق الأحد، إن قواته تتلقى أسلحة من إسرائيل لمواجهة حماس، مضيفًا: "لقد ذقنا مرارة الظلم الذي مارسته علينا حماس، وتحملنا على عاتقنا مواجهة هذا العدوان، وندعم أي قوة شرعية تتبنى فكرة رفع الظلم والفساد".

وأضاف في حديث لراديو "مكان" الإسرائيلي "لدينا شباب مسلحون ونُجري تدريبات ميدانية، ولا مانع من المواجهة المباشرة مع حماس مهما كلّف الأمر".