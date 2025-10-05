حماس تنفي الموافقة على تسليم سلاحها ضمن خطة ترمب لغزة

شفق نيوز- غزة

نفت حركة حماس، مساء اليوم الأحد، موافقتها على تسليم سلاحها بإشراف دولي ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لإنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

ونشرت منصة "تبين – حماس" التابعة للحركة على "تيليغرام" نفياً لتصريحات منسوبة لمصدر في الحركة حول موافقة حماس على تسليم سلاحها تدريجياً وبإشراف دولي.

وقالت المنصة: "نؤكد أن هذه الأخبار عارية عن الصحة ولا أساس لها".

وأعاد عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق نشر التصريح عبر حسابه على "تيليغرام".

وتضمنت خطة أعلنها الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب في قطاع غزة، نزع سلاح الحركة، وهي الخطوة التي حاولت حماس تجنب التعريج عليها خلال إعلان موافقتها على خطة ترمب.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس السبت، إن المرحلة الثانية من الخطة ستتضمن تفكيك سلاح حركة حماس، وأن القطاع سيصبح خالياً من السلاح سواء عبر الاتفاق أو بالطرق العسكرية.