حماس تنفي اتهامات واشنطن بشأن خرقها وقف إطلاق النار في غزة

شفق نيوز- غزة

نفت حركة حماس الفلسطينية، يوم الأحد، الادعاءات الواردة في بيان وزارة الخارجية الأميركية، بشأن هجوم وشيك أو انتهاكها لوقف إطلاق النار.

وأوضحت في بيان لها، أن "الحقائق على الأرض تشير إلى أن سلطات الاحتلال هي التي شكلت ومولت وسلحت عصابات إجرامية في قطاع غزة".

وأكدت حماس، أن "أجهزة الشرطة في غزة، بدعم أهلي، تقوم بواجبها في ملاحقة هذه العصابات ومحاسبتها وفق آليات قانونية واضحة".

ودعت حركة حماس الإدارة الأميركية إلى "التوقف عن ترديد رواية الاحتلال، والانصراف إلى لجم انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار".

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس السبت، أن أمريكا أبلغت الدول الضامنة لاتفاق السلام في غزة بتقارير موثوقة تشير إلى انتهاك وشيك لوقف إطلاق النار من قِبل حركة "حماس" الفلسطينية ضد سكان غزة.

واعتبرت في بيان لها أن "هذا الهجوم المُخطط له ضد المدنيين الفلسطينيين يشكل انتهاكا مباشرا وخطيرا لاتفاق وقف إطلاق النار، ويقوض التقدم الكبير الذي تحقق من خلال جهود الوساطة."

وتابعت: "تطالب الدول الضامنة حماس بالوفاء بالتزاماتها بموجب شروط وقف إطلاق النار، وفي حال أقدمت حماس على هذا الهجوم، فسيتم اتخاذ إجراءات لحماية سكان غزة والحفاظ على سلامة وقف إطلاق النار".

وواصلت وزارة الخارجية الأميركية في بيانها: "تظل أميركا والدول الضامنة الأخرى ثابتة في التزامها بضمان سلامة المدنيين، والحفاظ على الهدوء على الأرض، وتعزيز السلام والازدهار لسكان غزة والمنطقة ككل".

ويوم الاثنين الماضي، وقّع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ونظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانا بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن العشرين الذين ظلوا محتجزين في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن 1,718 معتقلا من غزة و250 أسيرا فلسطينيا من سجونها.