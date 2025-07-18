حماس تلوّح برفض أي هدنة مع إسرائيل: مستعدون لمعركة طويلة

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلنت حركة حماس، يوم الجمعة، عن عدم موافقتها مستقبلاً على هدنة مؤقتة في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال المفاوضات الجارية مع إسرائيل، في حين اتهمت تل أبيب بالتعنت.

وقال المتحدث باسم الجناح العسكري لحماس إن "الحركة مستعدة لمعركة طويلة مع إسرائيل"، مضيفاً: "إن لم يتم التوصل لاتفاق خلال المحادثات الراهنة فإن الحركة قد لا توافق على هدنة في المستقبل".

وتابع: "إذا تعنت العدو بجولة المفاوضات فلن نضمن العودة مجددا لصيغة الصفقات الجزئية ولا لمقترح الأسرى الـ10"، مؤكداً أن الحركة "تراقب ما يجري من مفاوضات ونأمل أن تسفر عن صفقة تضمن وقف حرب الإبادة وانسحاب الاحتلال وإغاثة أهلنا".

وأردف قائلا: "عرضنا مرارا خلال الأشهر الأخيرة عقد صفقة شاملة نسلم فيها كل الأسرى دفعة واحدة"، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزراءه "رفضوا ما عرضناه وتبين لنا أنهم ليسوا معنيين بالأسرى كونهم من الجنود".

وكشف أن استراتيجية الجناح العسكري لحماس في هذه المرحلة هي "تنفيذ عمليات نوعية والسعي لأسر جنود" إسرائيليين.

وكانت القناة 13 الإسرائيلية نقلت، الجمعة، عن المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن، أن إسرائيل وحماس اقتربتا من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقال آدم بولر: "نحن أقرب مما كنا عليه حتى الآن. إذا لم يحدث ذلك الآن، فسيكون ذلك بسبب عناد حماس"، معرباً عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق في المدى القريب، مضيفا: "من الممكن حدوث ذلك، لم يكن هناك وقت أفضل. لقد نجح نتنياهو ضد إيران، وهذا منحه نفوذا كبيرا في الداخل، وعندما تكون لديك قوة، فهذا هو الوقت الأمثل لاتخاذ خطوة".