"حماس" تعلن فشل اغتيال الوفد المفاوض ومقتل 5 في قصف الدوحة

شفق نيوز- الدوحة

أكدت حركة "حماس"، مساء اليوم الثلاثاء، فشل محاولة الجيش الإسرائيلي باغتيال وفدها المفاوض في العاصمة القطرية الدوحة، فيما أعلنت مقتل خمسة أشخاص بينهم نجل القيادي خليل الحية ومدير مكتبه وثلاثة مرافقين.

وقالت الحركة، في بيان، إن هذه الجريمة "مثّلت عدواناً على سيادة دولة قطر الشقيقة، التي تضطلع مع الشقيقة مصر بدور مهم ومسؤول في رعاية الوساطة والجهود الرامية إلى وقف العدوان والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى".

واعتبرت أن الاستهداف يكشف مجدداً "الطبيعة الإجرامية للاحتلال ورغبته في تقويض أي فرص للتوصل إلى اتفاق".

وأشارت الحركة إلى "فشل الاحتلال في اغتيال أعضاء الوفد المفاوض"، لكنها أوضحت أن "القصف أسفر عن ارتقاء جهاد لبد (أبو بلال) مدير مكتب خليل الحية، وهمام الحية (أبو يحيى) نجل خليل الحية".

أما المرافقون فهم كل من "عبد الله عبد الواحد (أبو خليل)، ومؤمن حسونة (أبو عمر)، وأحمد المملوك (أبو مالك)"، بحسب البيان.

كما نعت الحركة "الوكيل عريف بدر سعد محمد الحميدي، من منتسبي قوة الأمن الداخلي القطري (لخويا)، الذي قتل أثناء مباشرته مهامه في موقع الاستهداف".

وأضاف البيان أن "استهداف الوفد المفاوض، جاء في لحظة يناقش فيها مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأخير، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن نتنياهو وحكومته لا يريدون التوصل إلى أي اتفاق، ويسعون بشكل متعمد لإجهاض كل الفرص وإفشال المساعي الدولية، غير آبهين بحياة أسراهم لدى المقاومة، ولا بسيادة الدول، ولا بأمن المنطقة واستقرارها".

وحملت الحركة الإدارة الأمريكية "المسؤولية المشتركة مع الاحتلال عن هذه الجريمة، بسبب دعمها الدائم للعدوان وجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني".

ودعت حماس "دول العالم والأمم المتحدة وكل القوى الحية والضمائر الحرة إلى إدانة هذا العدوان الإجرامي على دولة قطر الشقيقة، والتحرك العاجل للضغط على الاحتلال من أجل وقف حرب الإبادة والتطهير العرقي، وإنصاف الشعب الفلسطيني، ودعم حقه المشروع في الحرية وتقرير المصير".

وشددت الحركة على أن "محاولة الاغتيال الجبانة لن تغيّر مواقفها ومطالبها الواضحة، المتمثلة في الوقف الفوري للعدوان على الشعب الفلسطيني، والانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من قطاع غزة، وتبادل أسرى حقيقي، وإغاثة الشعب وإعادة الإعمار".

وشنّت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، هجوماً على العاصمة القطرية الدوحة، استهدف مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة "حماس"، وهو الأمر الذي أدانته الدوحة بشدة.

وكانت دول عربية عدة قد نددت بالهجوم، مؤكدة أنه يشكل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً للقانون الدولي وسيادة قطر، فيما أكد قادة عرب تضامنهم الكامل مع الدوحة.