حماس تعلن رسمياً مقتل "أبو عبيدة" وتكشف عن اسمه الحقيقي

شفق نيوز- غزة

نعت حركة حماس، يوم الاثنين، رسمياً مقتل المتحدث باسم جناحها العسكري المعروف باسم "أبو عبيدة"، في حين كشفت لأول مرة عن اسمه الحقيقي.

وجاء ذلك عبر كلمة ألقاها المتحدث العسكري الجديد للحركة، نعى فيها عدداً من قادة الحركة، بينهم إضافة إلى أبو عبيدة، محمد السنوار، قائد أركان كتائب القسام.

وقال المتحدث، بحسب ما نقلته وسائل إعلام، إن الحركة تعلن للمرة الأولى الاسم الحقيقي لـ"الرجل المقنع"، وهو: حذيفة الكحلوت أبو إبراهيم.

كما نعت الحركة قائد ركن التصنيع في الكتائب رائد سعد، والقيادي فيها حكم العيسى، إضافة إلى قائد لواء رفح، محمد شبانة.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أعلن في نهاية آب/ أغسطس مقتل "أبو عبيدة" الناطق باسم كتائب القسام في غزة.

وقال كاتس عبر حسابه على منصة إكس: "تمت تصفية المتحدث باسم إرهاب حماس في غزة، أبو عبيدة".

وفي أعقاب ذلك، أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أنه سيتم استهداف قادة حماس في الخارج، قائلاً: "استهدفنا أمس أحد كبار قادة حماس، أبو عبيدة... لم تنتهِ عملياتنا بعد، فمعظم قادة حماس المتبقين موجودون في الخارج، وسنصل إليهم أيضاً".