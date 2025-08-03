حماس تعلن استعدادها لتسليم مساعدات للمحتجزين بشرط فتح ممرات إنسانية

شفق نيوز- غزة

أعلن المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، مساء اليوم الأحد، أن الحركة مستعدة لتسليم مساعدات للصليب الأحمر بهدف إيصالها إلى المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

لكن المتحدث باسم كتائب القسام، اشترط مقابل ذلك فتح ممرات إنسانية دائمة ووقف الطلعات الجوية الإسرائيلية بجميع أشكالها أثناء عملية تسليم المساعدات.

وأضاف أن كتائب القسام "لا تتعمد تجويع الأسرى".

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه "تحدث إلى رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إسرائيل والأراضي المحتلة، جوليان ليريسون، وطلب منه المشاركة في تقديم الغذاء والرعاية الطبية للأسرى في قطاع غزة".

وأوضح نتنياهو أنه طلب من اللجنة الدولية للصليب الأحمر التدخل للمساعدة في الإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة، مشدداً على أن هذا الطلب يأتي لأسباب إنسانية.

وذكر مكتب نتنياهو أن "رئيس الوزراء تحدث مع رئيس بعثة الصليب الأحمر في المنطقة وطلب مشاركته في توفير الطعام لرهائننا وتقديم الرعاية الطبية العاجلة لهم".

وأكد نتنياهو لليريسون، أن "كذبة حماس بشأن التجويع تجد صدى عالمياً، بينما التجويع الممنهج يستهدف رهائننا الذين يعانون من انتهاكات جسدية ونفسية وحشية. لا يمكن للعالم أن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الصور المروعة".

وكانت كتائب القسام قد بثت فيديو بثلاث لغات (العربية والعبرية والإنكليزية)، أظهر الأسير الإسرائيلي أفيتار دافيد وهو يعاني من ضعف جسدي شديد وبروز عظامه نتيجة سوء التغذية.

وقالت حماس في الفيديو: "يأكلون مما نأكل".