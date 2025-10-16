حماس تطالب بـ"الدولة الفلسطينية" وترمب يهدد بـ"القتل"

شفق نيوز- غزة

أعلن مدير مكتب الأسرى والشهداء، في حركة حماس، زاهر جبارين، يوم الخميس، أن من يريد السلام عليه البدء بتطبيق الموقف الدولي بإقامة الدولة الفلسطينية، فيما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الحركة بـ"الدخول لغزة وقتل عناصرها".

وقال جبارين، في تصريح صحفي، "ذلك حق وطني وليس منّة من أحد".

وكشف أن "طوفان الأقصى أسفر عن تحرير أكثر من 4 آلاف أسير فلسطيني بينهم أكثر من 500 محكوم بالمؤبد".

وأكد أن "حماس ملتزمة بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وحماية حق الشعب الفلسطيني والبدء بالإعمار"، رافضا بشكل قاطع أي شكل من "الوصايا الدولية" على الشعب.

واعتبر أن "ما تتعرض له الضفة الغربية من محاولات ضم وتهويد للقدس سيشعل البارود في المنطقة"، لافتا إلى أن "المعركة لن تنتهي وستظل متواصلة".

بالمقابل، صرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه "إذا استمرت حماس في قتل الناس في غزة، وهو ما لم يكن ضمن الاتفاق، فلن يكون لدينا خيار إلا ان ندخل ونقتلهم".

كما هدد ترمب بـ"نزع سلاح حركة حماس بعنف"، وسط تحركات لعناصر الحركة لإعادة فرض سيطرتها على قطاع غزة، واستهداف ما وصفته بـ"المتعاونين" مع الجيش الإسرائيلي.