حماس تشكل قوة لبسط الأمن في قطاع غزة وتخولها بـ"القتل"

شفق نيوز/ كشفت مصادر أمنية فلسطينية، أن وزارة الداخلية في قطاع غزة، التابعة لحركة حماس، اتجهت لإعادة تشكيل القوة التنفيذية على غرار القوة، التي تم إنشاؤها عام 2007، بهدف بسط الأمن في القطاع.

ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)، عن المصادر قولها إن قوام القوة التنفيذية الجديدة 5 آلاف عنصر من الأجهزة الأمنية والشرطية كافة تم دمجهم ضمن إطار واحد لتأمين الجبهة الداخلية واستعادة الأمن والاستقرار.

وبينت أن "القوة ستباشر فورا التعامل مع العصابات واللصوص الذين حاولوا مؤخرًا إحداث حالة من الفوضى من خلال السطو على بعض مخازن المساعدات والاعتداء على محال وممتلكات المواطنين".

وأضافت أن "القوة المُشكّلة مفوضة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لبسط الأمن والنظام بما فيها استخدام القوة المفرطة في التعامل الميداني مع العصابات المنفلتة وإطلاق النار المباشر حتى لو أدى لإصابات أو قتل عدد من اللصوص الذين ارتهنوا للاحتلال وتساوقوا مع مخططاته في القطاع".