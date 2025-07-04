حماس تسلم ردها بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

شفق نيوز - الشرق الاوسط

ردت حركة حماس، مساء اليوم الجمعة، على مقترح الوسطاء الأخير بشأن وقف إطلاق النار في غزة لمدة 60 يوماً.

وذكرت حماس، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنها أكملت مشاوراتها الداخلية ومع الفصائل والقوى الفلسطينية حول مقترح الوسطاء الأخير لوقف العدوان على شعبنا في غزة، وقامت الحركة بتسليم الرد للإخوة الوسطاء والذي اتسم بالإيجابية، والحركة جاهزة بكل جدية للدخول فورا في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ هذا الإطار".

بدوره، وذكر مسؤول فلسطيني مطلع، أن "رد حماس إيجابي وسيساعد في التوصل لاتفاق"، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

هذا وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن النص الكامل لمقترح وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، مؤكدة أن النص يتضمن هدنة لمدة 60 يوماً.

ونقلت الهيئة عن مصدر، القول إن "المقترح المصري القطري يتضمن "وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما مع ضمان الرئيس ترامب التزام إسرائيل بالهدنة خلال الفترة المتفق عليها".

وأضاف أنه "في اليوم الأول، سيتم إطلاق سراح 8 رهائن أحياء، في اليوم السابع، تسليم جثث 5 رهائن قتلى و5 آخرين في اليوم الثلاثين.. في اليوم الخمسين إطلاق سراح رهينتين أحياء، وفي اليوم الستين إعادة 8 رهائن قتلى".

كما ينصح المقترح أيضا على "نقل المساعدات إلى قطاع غزة فور موافقة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار. وسيتم ذلك وفقا للاتفاق المُبرم بشأن مساعدة السكان المدنيين، والذي سيتم الالتزام به طوال مدة الاتفاق".

ويتضمن المقترح "التزاما بوصول المساعدات بكميات كبيرة وحسب الحاجة، وفقا لاتفاق 19 يناير 2025 بشأن المساعدات الإنسانية، في حين سيتم توزيع المساعدات عبر القنوات المتفق عليها، بما في ذلك الأمم المتحدة والهلال الأحمر".