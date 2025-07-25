حماس ترفض "الاستعراض الجوي" لإسقاط المساعدات على غزة

شفق نيوز- متابعة

اعلنت حركة حماس الفلسطينية، يوم الجمعة، رفضها استئناف عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة، مؤكدة ان القطاع بحاجة الى ممر انساني مفتوح بشكل يومي.

وقال مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة الذي تديره "حماس" إسماعيل الثوابتة، إن "قطاع غزة لا يحتاج إلى عروض جوية، بل يحتاج إلى ممر إنساني مفتوح وتدفق يومي منتظم لشاحنات المساعدات لإنقاذ ما تبقى من أرواح المدنيين المحاصرين والجوعى".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن تل أبيب، "ستسمح بإسقاط المساعدات الإنسانية جوا على قطاع غزة، ابتداء من اليوم".

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الجيش وافق على السماح بإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية جوا على الفلسطينيين في غزة، جوا.

وفي سياق متصل، أكد مصدر مصري لوسائل إعلام مصرية، استمرار دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي عن طريق معبري "زكيم" شمالي القطاع، وكرم أبو سالم.

وقال المصدر، إن "161 شاحنة مساعدات دخلت إلى قطاع غزة، بدءا من يوم الخميس وحتى فجر اليوم الجمعة، وتشمل شحنات من الدقيق ولبن الأطفال ومواد غذائية"، مشيرًا إلى "استمرار تدفقها لليوم الثالث على التوالي".