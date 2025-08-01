حماس ترد على اتهامات ترامب بسرقة المساعدات: باطلة ولا دليل لها

شفق نيوز- الشرق الأوسط

وصفت حركة حماس، مساء الجمعة، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول اتهام الحركة بسرقة المساعدات القادمة إلى قطاع غزة، معتبرة تلك التصريحات "باطلة"، داعية واشنطن لتحمل المسؤولية.

وجاء رد الحركة عن القيادي في الحركة عزت الرشق، في بيان ورد تعقيبا على تصريحات ترامب، زعم خلالها أن الحركة "تسرق" المساعدات.

وقال الرشق إن "المزاعم" الأمريكية والإسرائيلية التي تتهمها بسرقة المساعدات الإنسانية الشحيحة الواصلة إلى قطاع غزة باطلة، داعية "واشنطن لتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية والكف عن دعم إسرائيل وتوفير الغطاء لجرائمها بحق الفلسطينيين".

وفي وقت سابق الجمعة، اتهم ترامب في حديثه لموقع "أكسيوس" الإخباري، حركة حماس بـ"سرقة" المساعدات التي تدخل إلى غزة، معربا عن "قلقه" إزاء التقارير التي تتحدث عن المجاعة بالقطاع.

ووفق الموقع الإخباري، أفاد ترامب، باستمرار العمل على خطة لتقديم مساعدات إلى غزة الذي يعاني من كارثة إنسانية تسببت بها إسرائيل، دون ذكر تفاصيل عنها.

وتعقيبا على ذلك، قال الرشق: "نستنكر بشدّة ترديد الرئيس الأمريكي ترامب للمزاعم والأكاذيب الإسرائيلية باتهام حركة حماس بسرقة وبيع المساعدات الإنسانية في غزة".

وتابع: "اتهامات ترامب باطلة ولا تستند إلى أي دليل، وهي تبرّئ المجرم وتحمّل الضحية المسؤولية".