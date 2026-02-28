"حماس" تدين الهجوم على إيران: الدول الإسلامية مطالبة بالتحرك

شفق نيوز- الشرق الأوسط

دانت حركة "حماس" الفلسطينية، يوم السبت، العدوان على إيران، مؤكدة أن هذا الهجوم "الإسرائيلي – الأميركي" يُمثل استهدافاً مباشراً للمنطقة بأسرها واعتداءً على أمنها واستقرارها وسيادتها.

وذكرت الحركة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنها تُؤكد تضامنها الكامل مع إيران في مواجهة هذا العدوان.

كما دعت الأمة العربية والإسلامية إلى الوحدة والتضامن لإفشال أهداف الهجوم، التي تهدف إلى إعادة رسم خريطة المنطقة لصالح مشروع "إسرائيل الكبرى" على حساب الأراضي العربية والإسلامية ومصالح شعوبها، على حد قولها.

وأعلنت إسرائيل، صباح اليوم السبت، تنفيذ هجوم وصفته بأنه "استباقي" على إيران، فيما أكد مسؤول أميركي مشاركة القوات الجوية الأميركية في ضربات مشتركة تستهدف ما وصفه بتفكيك جهاز الأمن الإيراني، متوقعاً أن تكون العمليات واسعة النطاق.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات في وسط طهران وتصاعد دخان كثيف قرب المجمع الحكومي في منطقة باستور، مع تقارير عن سقوط صواريخ في محيط مناطق حيوية، وانقطاع جزئي للاتصالات، وإغلاق المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر، من دون إعلان رسمي عن حجم الخسائر.